Стоимость услуг в клинике святой екатерины

Местная анестезия новокаином или лидокаином 1 категория
150
Местная инфильтрационная анестезия новокаином или лидокаином 2 категория
620
Местная инфильтрационная анестезия новокаином или лидокаином 3 категория
1 200,00
Эндотрахиальная анестезия 1 категория ASA И
3 500,00
Эндотрахиальная анестезия 2 категория ASA ИИ
4 500,00
Эндотрахиальная анестезия 3 категория ASA ИИИ
7 000,00
Эндотрахиальная анестезия 4 категория ASA ИV
10 000,00
Эндотрахиальная анестезия, каждый последующий час
1 000,00
Внутривенная анестезия 1 категория
1 000,00
Внутривенная анестезия 2 категория
1 800,00
Внутривенная анестезия, каждый последующий час
500
Эпидуральная анестезия
3 500,00
Спинномозговая анестезия
2 500,00
Объединенная анестезия
5 000,00
Катетеризация центральной вены
1 200,00
Регионарная анестезия под УЗ навигацией
2 500,00
* Пн-пт с 8:00 до 20: 00, сб-вс с 9:00 до 16:00
Рентгенография органов грудной клетки (обзорная)
550
Рентгенография легких, 2 проекции
550
Рентгенография органов брюшной полости (обзорная), 1 проекция
550
Рентгенография черепа, 2 проекции
550
Рентгенография черепа прицельная, 1 проекция
550
Рентгенография придаточных пазух носа
550
Рентгенография костей носа
550
Рентгенография шейного отдела позвоночника, 2 проекции
550
Рентгенография шейного отдела позвоночника, 4 проекции с функциональной нагрузкой
550
Рентгенография грудного отдела позвоночника, 2 проекции
550
Рентгенография грудины и грудинного сочленения, 2 проекции
550
Рентгенография ребер, 1 проекция
550
Рентгенография стопы, 2 проекции
550
Рентгенография поясничного, нижне- и среднегрудного отделов позвоночника, 1 проекция
550
Рентгенография поясничного, нижне- и среднегрудного отделов позвоночника, 2 проекции
550
Рентгенография поясничного отдела позвоночника, 2 проекции
550
Рентгенография поясничного отдела позвоночника, 3 проекции с функциональной нагрузкой
550
Рентгенография крестца и копчика, 2 проекции
550
Рентгенография кисти, 2 проекции
550
Рентгенография лучезапястного сустава, 2 проекции
550
Рентгенография предплечья, 2 проекции
550
Рентгенография плечевой кости, 1 проекция
550
Рентгенография плечевой кости, 2 проекции
550
Рентгенография плечевого сустава, 1 проекция
550
Рентгенография плечевого сустава, 2 проекции
550
Рентгенография локтевого сустава, 2 проекции
550
Рентгенография ключицы, 1 проекция
550
Рентгенография стоп с физиологической нагрузкой
550
Рентгенография голени, 2 проекции
550
Рентгенография голеностопного сустава, 2 проекции
550
Рентгенография коленного сустава, 2 проекции
550
Рентгенография бедренной кости, 1 проекция
550
Рентгенография бедренной кости, 2 проекции
550
Рентгенография тазобедренного сустава, 1 проекция
550
Рентгенография тазобедренных суставов, 2 проекции
550
Рентгенография костей таза с тазобедренными суставами
550
Рентгенография пяточной кости, 1 проекция
550
Рентгенография пяточной кости, 2 проекции
550
Контрольная рентгенография, 1 проекция (в течение 24 часов с момента первой рентгенографии)
300
Ирригоскопия взрослая (старше 12 лет)
1 800,00
Ирригоскопия детская (до 12 лет)
1 800,00
Рентгеноскопия желудка
1 300,00
Рентгеноскопия органов грудной клетки, органов брюшной полости, конечностей и т.д. (без рентгеновских снимков)
550
Прицельный снимок (как дополнительная опция при необходимости проведения) *
300
Рентгенография органов грудной клетки, боковая проекция
300
** проводится при необходимости документирования при проведении рентгеноскопии или как дополнительный снимок для других исследований