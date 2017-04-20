Стоимость услуг в клинике святой екатерины

*Обязательно общий анализ крови и консультация врача перед прививкой

** Обязательно консультация врача-травматолога перед прививкой

"Прививка от кори, эпидпаротита и краснухи вакциной ""Приорикс"" (производство ГлаксоСмитКляйн Биолоджикалз С.А., Бельгия, с 1 года) *" 850

"Прививка от коклюша (ацеллюлярная), дифтерии, столбняка вакциной ""Бустрикс"" (производство ГлаксоСмитКляйн Биолоджикалз С.А., Бельгия, с 4 лет) *" 800

"Прививка от коклюша (ацеллюлярная), дифтерии, столбняка и полиомиелита вакциной ""Бустрикс - полио"" (производство ГлаксоСмитКляйн Биолоджикалз С.А., Бельгия, с 4 лет) *" 950

"Прививка от бешенства вакциной ""Индираб"" (фирма-производитель Бхарат Биотек Интернешнл Лимитед, Индия) **" 950

"Прививка от коклюша (ацеллюлярная), дифтерии, столбняка, полиомиелита (инактивированная), гемофильной инфекции и вирусного гепатита В вакциной ""Гексаксим"" (производства Санофи Пастер С.А., Франция, для детей от 2 месяцев до 2 лет) *" 1400

"Прививка от коклюша (ацеллюлярная), дифтерии, столбняка вакциной ""Инфанрикс"" (производство ГлаксоСмитКляйн Биолоджикалз С.А., Бельгия, для детей от 2 месяцев) *" 1300

"Прививка от дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита вакциной ""Тетраксим"" (производство Санофи Пастер С.A., Франция, для детей от 2 месяцев) *" 1150

"Прививки от гриппа вакциной ""Джис Флю"", ""Ваксигрипп""" 600

Прививки против гепатита А (Хаврикс 1440) для взрослых с 19 лет 900

Прививки против пневмококковой инфекции (СИНФЛОРИКС) для детей с 6 недели до 5 лет 1500

Прививки против гепатита А (Хаврикс 720) для детей от 1 до 18 лет 650

Прививки против папилломавирусной инфекции (ЦЕРВАРИКС) для девушек с 9 лет 1200

Прививки против коклюша, дифтерии, столбняка, гемофильной инфекции, полиомиелита и вирусного гепатита В (Инфанрикс Гекса) 2080

Прививки против коклюша, дифтерии, столбняка и полиомиелита (Инфанрикс-ИПВ), Бельгия 1600

"Прививки против коклюша (ацеллюлярная), дифтерии, столбняка, полиомиелита и гемофильной инфекции типа B вакциной ""Пентаксим"" (производство Санофи Пастер С.А., Франция, для детей от 2 месяцев)" 1250

"Прививка от ротавирусной инфекции вакциной ""Ротарикс"" (производство ГлаксоСмитКляйн Биолоджикалз С.А., Бельгия, в возрасте от 6 недель до 24 недель)" 800

"Прививка от гемофильной инфекции вакциной ""Хиберикс"" (производство ГлаксоСмитКляйн Биолоджикалз С.А., Бельгия, в возрасте от 6 недель до 5 лет)" 650

"Прививка от пневмококка вакциной ""Превенар 13"" (производство Пфайзер Эйч. Си. Пи. Корпорейшн, Великобритания, для детей с 6 недель и взрослых)" 2750

"Прививки против ветряной оспы ""ВАРИЛРИКС"" (производство ГлаксоСмитКляйн Биолоджикалз С.А., Бельгия)" 1150

"Прививка от дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита вакциной ""Инфанрикс ИПВ ХИБ"" (производство ГлаксоСмитКляйн, Бельгия, для детей от 2 месяцев)" 1600

"Прививка от гепатита В вакциной ""Енджерикс В"" (производство ГлаксоСмитКляйн Биолоджикалз С.А., Бельгия) для детей" 300

"Прививка от гепатита В вакциной ""Енджерикс В"" (производство ГлаксоСмитКляйн Биолоджикалз С.А., Бельгия) для взрослых" 350

"Прививка от дифтерии и столбняка вакциной ""АДС-М Биолик"" (производство ОАО ""Фармстандарт-Биолик"", г. Харьков) с 7 лет" 72