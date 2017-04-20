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Клиника Святой Екатерины > Стоимость услуг

Стоимость услуг в клинике святой екатерины

Стоимость медицинских услуг указана по состоянию на 23.11.2020 года. Указанные на сайте цены являются рекомендованными. Клиника Святой Екатерины оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять стоимость услуг. Для получения актуальной информации обращайтесь в Информационный центр Клиники.

Название услуги
Стоимость, грн
Стоимость, грн
УСЛУГИ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Вызов бригады СМП * с оказанием медицинской помощи в пределах города Одесса, города Южный и города Черноморск
2 000,00
Повторный вызов бригады СМП к тому же пациенту с оказанием медицинской помощи в пределах города Одесса, города Южный и города Черноморск (в течение 24 часов)
1 000,00
Медицинское сопровождение пациента транспортом СМП в пределах города Одесса, города Южный и города Черноморск
2000 грн. за первый час + 1000 грн. за каждые последующие 30 минут ***
Медицинское сопровождение пациента транспортом СМП за пределами города Одесса, города Южный и города Черноморск (по территории Украины) **
17 грн. за каждый км
Оказание медицинской помощи бригадой СМП в отделении экстренной (неотложной) медицинской помощи
600
Дежурство бригады СМП на массовых мероприятиях:
при проведении траурных и похоронных процессий
1000 грн. с НДС за первый час + 500 грн. с НДС за каждые последующие 30 минут ***
обслуживание спортивных мероприятий
1000 грн. с НДС за первый час + 500 грн. с НДС за каждые последующие 30 минут ***
на конференциях
1000 грн. с НДС за первый час + 500 грн. с НДС за каждые последующие 30 минут ***
на корпоративных, праздничных, развлекательных и других мероприятиях
2200 грн. с НДС за первый час + 1100 грн. с НДС за каждые последующие 30 минут ***
Оказание медицинской помощи бригадой СМП членам экипажа судна
4000 за первый час + 2000 грн. за каждые последующие 30 минут ***
Медицинское сопровождение пациентов транспортом скорой медицинской помощи в пределах города Черноморск
800 гривен + 400 гривен за каждые последующие 30 минут ***
Медицинское сопровождение пациентов транспортом скорой медицинской помощи за пределы Украины
60 грн. за каждый км
* - Примечание. СМП - скорая медицинская помощь,
** - в случае вызова бригады за пределы г. Одесса, стоимость вызова составляет: 1) до 200 км - стоимость километража + стоимость вызова, 2) более 500 км - стоимость километража + стоимость медицинского сопровождения.
*** - Отсчет начинается с первой минуты.
Консультация врача общей практики - семейной медицины
600
Консультация пульмонолога
600
Консультация нефролога
600
Консультация оториноларинголога
600
Консультация гинеколога
600
Консультация уролога
600
Консультация физиотерапевта
600
Консультация физиотерапевта по лечебному массажу
600
Консультация терапевта
600
Консультация кардиолога
600
Консультация гастроэнтеролога
600
Консультация невропатолога
600
Консультация эндокринолога
600
Консультация ревматолога
600
Консультация хирурга
600
Консультация хирурга сердечно-сосудистого
1000
Консультация хирурга сосудистого
600
Консультация дерматовенеролога
600
Консультация иммунолога
600
Консультация аллерголога
600
Консультация психиатра
600
Консультация логопеда
600
Консультация онколога
600
Консультация офтальмолога стандартная (проверка остроты зрения, проверка цветового зрения, проверка глазного дна, определение рефракции с узким зрачком, определение внутриглазного давления)
600
Консультация офтальмолога расширенная (проверка остроты зрения, проверка цветового зрения, проверка глазного дна, определение рефракции с узким зрачком, определение рефракции на фоне циклоплегии (с широким зрачком), авторефрактометрия, скиаскопия, биомикроскопия
700
Консультация ортопеда-травматолога
600
Консультация врача и разработка индивидуальных занятий биоуправляемой механокинезитерапии (на аппарате HUBER)
600
Консультация врача-рентгенолога по результатам рентгенологического обследования
450
Консультация хирурга-эндоскописта
600
Консультация хирурга сосудистого (ведущий специалист)
1000
Консультация сексопатолога
1000
Консультация анестезиолога
600
Консультация торакального хирурга
600
Консультация маммолога
600
Консультация кардиохирурга
1000
Консультация нейрохирурга
600
Консультация проктолога
600
Консультация хирурга-онколога
600
* Повторной консультацией считается консультация, которая проводится по предварительному направлению врача в течение 14 дней, считая со следующего.
Консультация врача общей практики - семейной медицины
400
Консультация гинеколога
450
Консультация пульмонолога
400
Консультация нефролога
400
Консультация оториноларинголога
400
Консультация уролога
400
Консультация физиотерапевта
400
Консультация физиотерапевта по лечебному массажу
400
Консультация терапевта
400
Консультация кардиолога
400
Консультация гастроэнтеролога
400
Консультация невропатолога
400
Консультация эндокринолога
400
Консультация ревматолога
400
Консультация хирурга
400
Консультация хирурга сердечно-сосудистого
600
Консультация хирурга сосудистого
400
Консультация дерматовенеролога
400
Консультация психиатра
400
Консультация логопеда
400
Консультация иммунолога
400
Консультация аллерголога
400
Консультация онколога
400
Консультация офтальмолога стандартная (проверка остроты зрения, проверка цветового зрения, проверка глазного дна, определение рефракции с узким зрачком, определение внутриглазного давления)
400
Консультация офтальмолога расширенная (проверка остроты зрения, проверка цветового зрения, проверка глазного дна, определение рефракции с узким зрачком, определение рефракции на фоне циклоплегии (с широким зрачком), авторефрактометрия, скиаскопия, биомикроск
450
Консультация ортопеда-травматолога
400
Консультация врача и разработка индивидуальных занятий биоуправляемой механокинезитерапии (на аппарате HUBER)
400
* Услуги предоставляются в пределах города Одесса
Консультация врача общей практики - семейной медицины
1500
Консультация пульмонолога
2500
Консультация нефролога
2500
Консультация терапевта
2500
Консультация физиотерапевта
2500
Консультация физиотерапевта по лечебному массажу
2500
Консультация кардиолога
2500
Консультация гастроэнтеролога
2500
Консультация невропатолога
2500
Консультация эндокринолога
2500
Консультация ревматолога
2500
Консультация хирурга
2500
Консультация хирурга сердечно-сосудистого
2500
Консультация хирурга сосудистого
2500
Консультация дерматовенеролога
2500
Консультация психиатра
2500
Консультация иммунолога
2500
Консультация аллерголога
2500
Консультация онколога
2500
Консультация ортопеда-травматолога
2500
Консультация уролога
2500
Консультация оториноларинголога
2500
Консультация педиатра
600
Консультация детского гинеколога
600
Консультация детского дерматовенеролога
600
Консультация детского эндокринолога
600
Консультация детского кардиоревматолога
600
Консультация детского невропатолога
600
Консультация детского отоларинголога
600
Консультация детского хирурга
600
Консультация детского гастроэнтеролога
600
Консультация детского аллерголога
600
Консультация детского офтальмолога стандартная (проверка остроты зрения, глазного дна, определение рефракции с узким зрачком)
600
Консультация детского офтальмолога расширенная (до 18 лет) (проверка остроты зрения, проверка цветового зрения, проверка глазного дна, определение рефракции с узким зрачком, определение рефракции на фоне циклоплегии (с широким зрачком), авторефрактометрия)
700
Консультация детского ортопеда-травматолога
600
* Повторной консультацией считается консультация, которая проводится по предварительному направлению врача в течение 14 дней, считая со следующего.
Консультация педиатра
400
Консультация детского гинеколога
450
Консультация детского дерматовенеролога
400
Консультация детского эндокринолога
400
Консультация детского кардиоревматолога
400
Консультация детского невропатолога
400
Консультация детского отоларинголога
400
Консультация детского хирурга
400
Консультация детского гастроэнтеролога
400
Консультация детского аллерголога
400
Консультация детского офтальмолога стандартная (проверка остроты зрения, глазного дна, определение рефракции с узким зрачком)
400
Консультация детского офтальмолога расширенная (до 18 лет) (проверка остроты зрения, проверка цветового зрения, проверка глазного дна, определение рефракции с узким зрачком, определение рефракции на фоне циклоплегии (с широким зрачком), авторефрактометрия)
450
Консультация детского ортопеда-травматолога
400
* Услуги предоставляются в пределах города Одесса
Консультация педиатра
2500
Консультация детского дерматовенеролога
2500
Консультация детского эндокринолога
2500
Консультация детского кардиоревматолога
2500
Консультация детского невропатолога
2500
Консультация детского отоларинголога
1 300,00
Консультация детского хирурга
2500
Консультация детского гастроэнтеролога
2500
Консультация детского аллерголога
2500
Консультация детского ортопеда-травматолога
2500
Эхокардиография с допплерографией и цветным картированием
790
Эхокардиография с допплерографией и цветным картированием с записью на цифровой носитель
870
Чреспищеводная эхокардиография
1 000,00
Дуплексное исследование экстракраниальных сосудов с цветным картированием и допплерографией (каротидные, позвоночные артерии)
650
Дуплексное исследование интракраниальных сосудов с допплерографией и цветным картированием
650
Сонография вен верхних конечностей с цветным картированием и допплерографией
700
Сонография вен нижних конечностей с цветным картированием и допплерографией
700
Проведение маркировки перфорантных вен методом допплерографии с цветным картированием
170
Сонография артерий верхних конечностей с цветным картированием и допплерографией
700
Сонография артерий нижних конечностей с цветным картированием и допплерографией
700
Ультразвуковое исследование слюнных желез
300
Ультразвуковое исследование щитовидной железы (с цветным допплеровским картированием)
450
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, крупные сосуды, селезенка)
550
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости с пробным завтраком
800
Ультразвуковое исследование почек и верхней трети мочеточников
450
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря и нижней трети мочеточников
350
Ультразвуковое исследование органов мошонки (яичек и придатков)
550
Ультразвуковое исследование органов малого таза трансабдоминальным датчиком (в частности предстательной железы с определением количества остаточной мочи)
450
Ультразвуковое исследование органов малого таза трансабдоминальным датчиком (для женщин)
500
Ультразвуковое исследование органов малого таза кавитальным датчиком (для женщин)
600
Ультразвуковое исследование предстательной железы кавитальным датчиком (для мужчин)
600
Ультразвуковое исследование молочных желез у женщин / грудных желез у мужчин
450
Ультразвуковая диагностика боли в конечности (в частности, исследования 1 сустава, скрининг допплерографии артерий и вен)
600
Ультразвуковое исследование мягких тканей (1 зона)
400
Ультразвуковое исследование лимфоузлов (1 группа)
500
Сонографическое исследование суставов (1 точка)
450
Эхоэнцефалография
300
Ультразвуковое исследование придаточных пазух носа
200
Цервикометрия
400
Нейросонография
500
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов у детей до 1 года
500
* Услуги предоставляются в пределах города Одесса
Эхокардиография с допплерографией и цветным картированием
2 000
Дуплексное исследование экстракраниальных сосудов с цветным картированием и допплерографией (каротидные, позвоночные артерии)
1 000,00
Дуплексное исследование интракраниальных сосудов с допплерографией и цветным картированием
1 000,00
Сонография вен верхних конечностей с цветным картированием и допплерографией
900
Сонография вен нижних конечностей с цветным картированием и допплерографией
1 000,00
Проведение маркировки перфорантных вен методом допплерографии с цветным картированием
350
Сонография артерий верхних конечностей с цветным картированием и допплерографией
900
Сонография артерий нижних конечностей с цветным картированием и допплерографией
1 000
Ультразвуковое исследование щитовидной железы (с цветным допплеровским картированием)
1 800
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, крупные сосуды, селезенка)
2 000
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости с пробным завтраком
3 000
Ультразвуковое исследование почек и верхней трети мочеточников
1 800
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря и нижней трети мочеточников
1 800
Ультразвуковое исследование органов мошонки (яичек и придатков)
2 000
Ультразвуковое исследование органов малого таза трансабдоминальным датчиком (в частности предстательной железы с определением количества остаточной мочи)
1 800
Ультразвуковое исследование органов малого таза трансабдоминальным датчиком (для женщин)
2 000
Ультразвуковое исследование молочных желез у женщин / грудных желез у мужчин
1 800
Ультразвуковая диагностика боли в конечности (в частности, исследования 1 сустава, скрининг допплерографии артерий и вен)
2 500
Ультразвуковое исследование мягких тканей (1 зона)
1500 грн + 200 грн за кожну додаткову зону
Ультразвуковое исследование лимфоузлов (1 группа)
2000 грн + 200 грн за кожну додаткову зону
Сонографическое исследование суставов (1 точка)
1 800
Эхоэнцефалография
1 800
Нейросонография
2 000
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов у детей до 1 года
2 000
Дуплексное исследование экстракраниальных и интракраниальных сосудов с цветным картированием и допплерографией
840
Стандартный УЗИ-комплекс (ЭхоКГ, щитовидная железа)
1 120,00
Женский стандартный УЗИ-комплекс (органы малого таза кавитальным датчиком, молочные железы)
945
УЗИ-урологический комплекс (почки, мочевой пузырь)
600
УЗИ-урологический комплекс расширенный трансабдоминальный (почки, мочевой пузырь, органы малого таза)
1 130,00
УЗИ-урологический компекс расширенный с кавитальным исследованием органов малого таза (почки, мочевой пузырь, органы малого таза) женский
1 170,00
УЗИ-урологический компекс расширенный с кавитальным исследованием органов малого таза (почки, мочевой пузырь, органы малого таза) мужской
1 260,00
Дуплексное исследование вен и артерий верхних конечностей
1 260,00
Дуплексное исследование вен и артерий нижних конечностей
1 260,00
* Услуги предоставляются в пределах города Одесса
Стандартный УЗИ-комплекс (ЭхоКГ, щитовидная железа)
2 240,00
УЗИ-урологический комплекс (почки, мочевой пузырь)
1 200,00
УЗИ-урологический комплекс расширенный трансабдоминальный (почки, мочевой пузырь, органы малого таза)
2 260,00
* Пн-пт с 8:00 до 20:00, сб-вс с 9:00 до 16:00
Голова
МРТ головного мозга
1 250,00
МРТ гипофиза
1 250,00
МРТ пирамид височных костей, мосто-мозжечкового угла, среднее и внутреннее ухо с внутренним слуховым проходом, сверхтонкие срезы, 3D последовательности
1 250,00
МРТ орбит и зрительных нервов
1 750,00
МРТ придаточных пазух носа
1 250,00
МРТ височно-нижнечелюстных суставов
1 800,00
МРТ мягких тканей шеи
1 950,00
МРТ исследования одной анатомической области головы
1 250,00
Позвоночник
МРТ грудного отдела позвоночника
1 250,00
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника
1 250,00
МРТ шейного отдела позвоночника
1 250,00
МРТ крестца и копчика
1 250,00
МРТ исследования одного анатомического участка позвоночника
1 250,00
Брюшная полость, забрюшинное пространство, малый таз
МРТ верхнего этажа брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа, желчный пузырь, МР холангиопанкреатография)
1 950,00
МРТ холангиография
950
МРТ малого таза у женщин
1 950,00
МРТ малого таза у мужчин
1 950,00
МРТ почек и надпочечников
1 950,00
МРТ прямой кишки
1 950,00
МРТ мошонки и яичек
1 950,00
МРТ исследования одной анатомической области брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза
1 950,00
Верхняя конечность
МРТ дистального отдела кисти: кисть и фаланги
1 950,00
МРТ локтевого сустава
1 950,00
МРТ плечевого сустава
1 950,00
МРТ лучезапястного сустава
1 950,00
МРТ исследования одной анатомической области верхней конечности
1 950,00
Нижняя конечность
МРТ голеностопного сустава и проксимального отдела стопы: предплюсна
1 950,00
МРТ костей таза
1 950,00
МРТ коленного сустава
1 950,00
МРТ тазобедренного сустава
1 950,00
МРТ мягких тканей нижней конечности (бедра и голени)
1 950,00
МРТ дистального отдела ступни: плюсны и фаланги
1 950,00
МРТ исследования одной анатомической области нижней конечности
1 950,00
МРТ сосудов (пленка, заключение, CD)
МР ангиография артерий головного мозга, 3D реконструкция
1 400,00
МР ангиография вен головного мозга, 3D реконструкция
1 400,00
МР ангиография сосудов шеи
1 750,00
МР ангиография артерий головного мозга и магистральных артерий шеи (с дугой аорты), 3D реконструкция
1 800,00
 Другое (заключение, контрастное вещество, пленка, CD)
МРТ исследования любой одной анатомической области (кроме головы)
1 950,00
* Пн-пт с 8:00 до 20:00, сб-вс с 9:00 до 16:00
Введение контрастирования в услуги МРТ **
2 250,00
Голова
МРТ гипофиза с динамическим контрастированием
3 250,00
Исследование с контрастированием головного мозга или позвоночника (заключение, контрастное вещество, пленка, CD)
МР исследования одного участка головного мозга или позвоночника с контрастированием
3 450,00
МР исследования двух участков головного мозга или позвоночника с контрастированием
4 050,00
МР исследования трех участков головного мозга или позвоночника с контрастированием
5 050,00
МР исследования четырех участков головного мозга или позвоночника с контрастированием
6 050,00
Брюшная полость, забрюшинное пространство, малый таз (с динамическим контрастом)
МРТ верхнего этажа брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа, желчный пузырь, МР холангиопанкреатография)
3 300,00
МРТ малого таза у женщин
3 300,00
МРТ малого таза у мужчин
3 300,00
МРТ почек и надпочечников
3 300,00
МРТ прямой кишки
3 450,00
МР ангиография с контрастированием (заключение, контрастное вещество, пленка, CD)
МР ангиография магистральных артерий шеи (с дугой аорты) с контрастированием, 3D реконструкция
3 450,00
МР ангиография артерий головного мозга с контрастированием, 3D реконструкция
3 450,00
МР ангиография артерий головного мозга и магистральных артерий шеи (с дугой аорты) с контрастированием, 3D реконструкция
3 900,00
 Другое (заключение, контрастное вещество, пленка, CD)
МР исследования одной анатомической области с контрастированием
3 300,00
МР исследования двух анатомических участков с контрастированием
4 900,00
МР исследования трех анатомических участков с контрастированием
6 400,00
МР исследования одного сустава с внутривенным введением контрастного вещества
3 500,00
* Пн-вс с 20:00 до 8:00, в праздничные дни - круглосуточно
Голова
МРТ головного мозга
1 800,00
МРТ гипофиза
1 800,00
МРТ пирамид височных костей, мосто-мозжечкового угла, среднее и внутреннее ухо с внутренним слуховым проходом, сверхтонкие срезы, 3D последовательности
1 800,00
МРТ орбит и зрительных нервов
2 500,00
МРТ придаточных пазух носа
1 800,00
МРТ височно-нижнечелюстных суставов
2 550,00
МРТ мягких тканей шеи
1 800,00
МРТ исследования одной анатомической области головы
1 750,00
Позвоночник
МРТ грудного отдела позвоночника
1 750,00
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника
1 750,00
МРТ шейного отдела позвоночника
1 750,00
МРТ крестца и копчика
1 750,00
МРТ исследования одного анатомического участка позвоночника
1 750,00
Брюшная полость, забрюшинное пространство, малый таз
МРТ верхнего этажа брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа, желчный пузырь, МР холангиопанкреатография)
2 700,00
МРТ холангиография
1 300,00
МРТ малого таза у женщин
2 700,00
МРТ малого таза у мужчин
2 700,00
МРТ почек и надпочечников
2 700,00
МРТ прямой кишки
2 700,00
МРТ мошонки и яичек
2 700,00
МРТ исследования одной анатомической области брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза
2 700,00
Верхняя конечность
МРТ дистального отдела кисти: кисть и фаланги
2 700,00
МРТ локтевого сустава
2 700,00
МРТ плечевого сустава
2 700,00
МРТ лучезапястного сустава
2 700,00
МРТ исследования одной анатомической области верхней конечности
2 700,00
Нижняя конечность
МРТ голеностопного сустава и проксимального отдела стопы: предплюсна
2 700,00
МРТ костей таза
2 700,00
МРТ коленного сустава
2 700,00
МРТ тазобедренного сустава
2 700,00
МРТ мягких тканей нижней конечности (бедра и голени)
2 700,00
МРТ дистального отдела ступни: плюсны и фаланги
2 700,00
МРТ исследования одной анатомической области нижней конечности
2 700,00
МРТ сосудов (пленка, заключение)
МР ангиография артерий головного мозга, 3D реконструкция
1 950,00
МР ангиография вен головного мозга, 3D реконструкция
1 950,00
МР ангиография сосудов шеи
2 450,00
МР ангиография артерий головного мозга и магистральных артерий шеи (с дугой аорты), 3D реконструкция
2 500,00
 Другое (заключение, контрастное вещество, пленка)
МРТ исследования любой одной анатомической области (кроме головы)
2 700,00
* Пн-вс с 20:00 до 8:00, в праздничные дни - круглосуточно
Введение контрастирования в услуги МРТ **
3 150,00
Голова
МРТ гипофиза с динамическим контрастированием
4 550,00
Исследование с контрастированием головного мозга или позвоночника (заключение, контрастное вещество, пленка)
МР исследования одного участка головного мозга или позвоночника с контрастированием
4 800,00
МР исследования двух участков головного мозга или позвоночника с контрастированием
5 650,00
МР исследования трех участков головного мозга или позвоночника с контрастированием
7 050,00
МР исследования четырех участков головного мозга или позвоночника с контрастированием
8 450,00
Брюшная полость, забрюшинное пространство, малый таз (с динамическим контрастом)
МРТ верхнего этажа брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа, желчный пузырь, МР холангиопанкреатография)
4 800,00
МРТ малого таза у женщин
4 800,00
МРТ малого таза у мужчин
4 800,00
МРТ почек и надпочечников
4 800,00
МРТ прямой кишки
4 800,00
МР ангиография с контрастированием (заключение, контрастное вещество, пленка)
МР ангиография магистральных артерий шеи (с дугой аорты) с контрастированием, 3D реконструкция
4 800,00
МР ангиография артерий головного мозга с контрастированием, 3D реконструкция
4 800,00
МР ангиография артерий головного мозга и магистральных артерий шеи (с дугой аорты) с контрастированием, 3D реконструкция
5 350,00
 Другое (заключение, контрастное вещество, пленка)
МР исследования одной анатомической области с контрастированием
4 800,00
МР исследования двух анатомических участков с контрастированием
7 050,00
МР исследования трех анатомических участков с контрастированием
9 150,00
МР исследования одного сустава с внутривенным введением контрастного вещества
4 800,00
* Пн-пт с 8:00 до 20:00, сб-вс с 9:00 до 16:00
Голова
КТ головного мозга
1 100,00
КТ турецкого седла
1 100,00
КТ придаточных пазух носа
1 100,00
КТ орбит
1 100,00
КТ костей лицевого черепа
1 100,00
КТ височных костей
1 100,00
КТ исследования одной анатомической области головы
1 100,00
Шея
КТ мягких тканей шеи (глотки, гортани, щитовидной железы)
1 100,00
Позвоночник
КТ грудного отдела позвоночника
1 100,00
КТ крестцовой кости и копчика
1 100,00
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника
1 100,00
КТ шейного отдела позвоночника
1 100,00
КТ исследования одной анатомической области позвоночника
1 100,00
Грудная клетка
КТ органов грудной клетки (легкие и средостение)
1 300,00
Брюшная полость, забрюшинное пространство, малый таз
2 200,00
КТ верхнего этажа брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа, желчный пузырь)
1 100,00
КТ забрюшинного пространства
1 100,00
КТ почек и надпочечников
1 100,00
КТ органов малого таза
1 100,00
КТ мочевыводящих путей (почки, мочеточник, мочевой пузырь)
2 000,00
КТ брюшной полости и забрюшинного пространства
2 000,00
КТ брюшной полости и малого таза
2 000,00
КТ исследования одной анатомической области
1 300,00
КТ исследования двух анатомических участков
2 150,00
КТ исследования трех анатомических участков
2 750,00
КТ исследования четырех анатомических участков
3 550,00
КТ виртуальная колоноскопия
1 600,00
Верхняя конечность
КТ локтевого сустава
1 100,00
КТ лучезапястного сустава
1 100,00
КТ плечевого сустава
1 100,00
КТ исследования одной анатомической области верхней конечности
1 100,00
Нижняя конечность
КТ голеностопного сустава
1 100,00
КТ костей таза
1 100,00
КТ коленного сустава
1 100,00
КТ тазобедренного сустава
1 100,00
КТ исследования одной анатомической области нижней конечности
1 100,00
Введение контрастности в услуги КТ
1 500,00
Голова (с контрастом)
2 700,00
КТ головного мозга (с контрастом)
2 500,00
КТ придаточных пазух носа (с контрастом)
2 500,00
КТ органов грудной клетки (легкие и средостение) (с контрастом)
2 700,00
КТ мягких тканей шеи (глотки, гортани, щитовидной железы) (с контрастом)
2 500,00
Брюшная полость, забрюшинное пространство, малый таз (с контрастом)
КТ верхнего этажа брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа, желчный пузырь) (с контрастом)
2 500,00
КТ забрюшинного пространства (с контрастом)
2 500,00
КТ почек и надпочечников (с контрастом)
2 500,00
КТ органов грудной, брюшной полости и малого таза с динамическим контрастированием (с контрастом)
3 500,00
КТ органов малого таза (с контрастом)
2 500,00
КТ мочевых путей с динамическим контрастированием (почки, мочеточник, мочевой пузырь) (с контрастом)
3 500,00
КТ исследования одной анатомической области с контрастированием
2 700,00
КТ исследования двух анатомических участков с контрастированием
3 000,00
КТ исследования трех анатомических участков с контрастированием
3 500,00
КТ исследования четырех анатомических участков с контрастированием
4 700,00
КТ онко-скрининг с контрастом (краткое описание)
4 700,00
КТ виртуальная колоноскопия (с контрастом)
2 600,00
КТ ангиография с контрастом
КТ ангиография головного мозга
2 700,00
КТ ангиография шеи
2 700,00
КТ ангиография экстра- и интракраниальных отделов головного мозга
3 300,00
КТ ангиография грудного отдела аорты
2 700,00
КТ ангиография легочной артерии
2 900,00
КТ ангиография грудного и брюшного отделов аорты
3 300,00
КТ ангиография брюшного отдела аорты (от диафрагмы до бифуркации)
2 700,00
КТ ангиография мезентериальных артерий
2 900,00
КТ ангиография почечных артерий
2 700,00
КТ ангиография брюшного отдела и аорто-бедренного сегмента
3 600,00
КТ ангиография нижних конечностей (от бифуркации общих подвздошных артерий)
3 900,00
КТ ангиография аорто-бедренного сегмента
2 900,00
КТ ангиография одного отдела / сегмента
2 700,00
* Пн-вс с 20:00 до 8:00, в праздничные дни - круглосуточно
Голова
КТ головного мозга
1 540,00
КТ турецкого седла
1 540,00
КТ придаточных пазух носа
1 540,00
КТ орбит
1 540,00
КТ костей лицевого черепа
1 540,00
КТ височных костей
1 540,00
КТ исследования одной анатомической области головы
1 540,00
Шея
КТ мягких тканей шеи (глотки, гортани, щитовидной железы)
1 540,00
Позвоночник
КТ грудного отдела позвоночника
1 540,00
КТ крестцовой кости и копчика
1 540,00
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника
1 540,00
КТ шейного отдела позвоночника
1 540,00
КТ исследования одной анатомической области позвоночника
1 540,00
Грудная клетка
КТ органов грудной клетки (легкие и средостение)
1 820,00
Брюшная полость, забрюшинное пространство, малый таз
КТ верхнего этажа брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа, желчный пузырь)
1 540,00
КТ забрюшинного пространства
1 540,00
КТ почек и надпочечников
1 540,00
КТ органов малого таза
1 540,00
КТ мочевыводящих путей (почки, мочеточник, мочевой пузырь)
2 800,00
КТ брюшной полости и забрюшинного пространства
2 800,00
КТ брюшной полости и малого таза
2 800,00
КТ исследования одной анатомической области
1 820,00
КТ исследования двух анатомических участков
3 010,00
КТ исследования трех анатомических участков
3 850,00
КТ исследования четырех анатомических участков
4 970,00
КТ виртуальная колоноскопия
2 240,00
Верхняя конечность
КТ локтевого сустава
1 540,00
КТ лучезапястного сустава
1 540,00
КТ плечевого сустава
1 540,00
КТ исследования одной анатомической области верхней конечности
1 540,00
Нижняя конечность
КТ голеностопного сустава
1 540,00
КТ костей таза
1 540,00
КТ коленного сустава
1 540,00
КТ тазобедренного сустава
1 540,00
КТ исследования одной анатомической области нижней конечности
1 540,00
Введение контрастности в услуги КТ
2 100,00
Голова (с контрастом)
КТ головного мозга (с контрастом)
3 500,00
КТ придаточных пазух носа (с контрастом)
3 500,00
КТ органов грудной клетки (легкие и средостение) (с контрастом)
3 780,00
КТ мягких тканей шеи (глотки, гортани, щитовидной железы) (с контрастом)
3 500,00
Брюшная полость, забрюшинное пространство, малый таз (с контрастом)
КТ верхнего этажа брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа, желчный пузырь) (с контрастом)
3 500,00
КТ забрюшинного пространства (с контрастом)
3 500,00
КТ почек и надпочечников (с контрастом)
3 500,00
КТ органов грудной, брюшной полости и малого таза с динамическим контрастированием (с контрастом)
4 900,00
КТ органов малого таза (с контрастом)
3 500,00
КТ мочевых путей с динамическим контрастированием (почки, мочеточник, мочевой пузырь) (с контрастом)
3 500,00
КТ исследования одной анатомической области с контрастированием
3 780,00
КТ исследования двух анатомических участков с контрастированием
4 200,00
КТ исследования трех анатомических участков с контрастированием
4 900,00
КТ исследования четырех анатомических участков с контрастированием
6 580,00
КТ онко-скрининг с контрастом (краткое описание)
6 580,00
КТ виртуальная колоноскопия (с контрастом)
3 640,00
КТ ангиография с контрастом
КТ ангиография головного мозга
3 780,00
КТ ангиография шеи
3 780,00
КТ ангиография экстра- и интракраниальных отделов головного мозга
4 620,00
КТ ангиография грудного отдела аорты
3 780,00
КТ ангиография легочной артерии
4 060,00
КТ ангиография грудного и брюшного отделов аорты
4 620,00
КТ ангиография брюшного отдела аорты (от диафрагмы до бифуркации)
3 780,00
КТ ангиография мезентериальных артерий
4 060,00
КТ ангиография почечных артерий
3 780,00
КТ ангиография брюшного отдела и аорто-бедренного сегмента
5 040,00
КТ ангиография нижних конечностей (от бифуркации общих подвздошных артерий)
5 460,00
КТ ангиография аорто-бедренного сегмента
4 060,00
КТ ангиография одного отдела / сегмента
3 780,00
Прочее
Дополнительное исследование с записью на цифровой носитель
200
Местная анестезия новокаином или лидокаином 1 категория
150
Местная инфильтрационная анестезия новокаином или лидокаином 2 категория
620
Местная инфильтрационная анестезия новокаином или лидокаином 3 категория
1 200,00
Эндотрахиальная анестезия 1 категория ASA И
3 500,00
Эндотрахиальная анестезия 2 категория ASA ИИ
4 500,00
Эндотрахиальная анестезия 3 категория ASA ИИИ
7 000,00
Эндотрахиальная анестезия 4 категория ASA ИV
10 000,00
Эндотрахиальная анестезия, каждый последующий час
1 000,00
Внутривенная анестезия 1 категория
1 000,00
Внутривенная анестезия 2 категория
1 800,00
Внутривенная анестезия, каждый последующий час
500
Эпидуральная анестезия
3 500,00
Спинномозговая анестезия
2 500,00
Объединенная анестезия
5 000,00
Катетеризация центральной вены
1 200,00
Регионарная анестезия под УЗ навигацией
2 500,00
* Пн-пт с 8:00 до 20: 00, сб-вс с 9:00 до 16:00
Рентгенография органов грудной клетки (обзорная)
550
Рентгенография легких, 2 проекции
550
Рентгенография органов брюшной полости (обзорная), 1 проекция
550
Рентгенография черепа, 2 проекции
550
Рентгенография черепа прицельная, 1 проекция
550
Рентгенография придаточных пазух носа
550
Рентгенография костей носа
550
Рентгенография шейного отдела позвоночника, 2 проекции
550
Рентгенография шейного отдела позвоночника, 4 проекции с функциональной нагрузкой
550
Рентгенография грудного отдела позвоночника, 2 проекции
550
Рентгенография грудины и грудинного сочленения, 2 проекции
550
Рентгенография ребер, 1 проекция
550
Рентгенография стопы, 2 проекции
550
Рентгенография поясничного, нижне- и среднегрудного отделов позвоночника, 1 проекция
550
Рентгенография поясничного, нижне- и среднегрудного отделов позвоночника, 2 проекции
550
Рентгенография поясничного отдела позвоночника, 2 проекции
550
Рентгенография поясничного отдела позвоночника, 3 проекции с функциональной нагрузкой
550
Рентгенография крестца и копчика, 2 проекции
550
Рентгенография кисти, 2 проекции
550
Рентгенография лучезапястного сустава, 2 проекции
550
Рентгенография предплечья, 2 проекции
550
Рентгенография плечевой кости, 1 проекция
550
Рентгенография плечевой кости, 2 проекции
550
Рентгенография плечевого сустава, 1 проекция
550
Рентгенография плечевого сустава, 2 проекции
550
Рентгенография локтевого сустава, 2 проекции
550
Рентгенография ключицы, 1 проекция
550
Рентгенография стоп с физиологической нагрузкой
550
Рентгенография голени, 2 проекции
550
Рентгенография голеностопного сустава, 2 проекции
550
Рентгенография коленного сустава, 2 проекции
550
Рентгенография бедренной кости, 1 проекция
550
Рентгенография бедренной кости, 2 проекции
550
Рентгенография тазобедренного сустава, 1 проекция
550
Рентгенография тазобедренных суставов, 2 проекции
550
Рентгенография костей таза с тазобедренными суставами
550
Рентгенография пяточной кости, 1 проекция
550
Рентгенография пяточной кости, 2 проекции
550
Контрольная рентгенография, 1 проекция (в течение 24 часов с момента первой рентгенографии)
300
Ирригоскопия взрослая (старше 12 лет)
1 800,00
Ирригоскопия детская (до 12 лет)
1 800,00
Рентгеноскопия желудка
1 300,00
Рентгеноскопия органов грудной клетки, органов брюшной полости, конечностей и т.д. (без рентгеновских снимков)
550
Прицельный снимок (как дополнительная опция при необходимости проведения) *
300
Рентгенография органов грудной клетки, боковая проекция
300
** проводится при необходимости документирования при проведении рентгеноскопии или как дополнительный снимок для других исследований
Электрокардиография (ЭКГ)
300
Холтеровский мониторинг ЭКГ
1 000,00
Проведение долгосрочного холтеровского ЭКГ - мониторирование в течение 2 недель (ситуационный Холтер)
1 300,00
Проведение долгосрочного холтеровского ЭКГ - мониторирование в течение 4 недель (ситуационный Холтер)
1 600,00
Суточное АД - мониторирование
500
Проба с дозированной физической нагрузкой (тредмил-тест)
850
Проба с дозированной физической нагрузкой на велоэргометре
850
Спирографическое исследование
350
Дыхательный тест на хеликобактер пилори
300
Электроэнцефалография с топографическим картированием биоэлектрических потенциалов мозга
700
Электроэнцефалографическое мониторирование с топографическим картированием биоэлектрических потенциалов мозга в течение 12 часов
3 500,00
Электроэнцефалографическое мониторирование с топографическим картированием биоэлектрических потенциалов мозга в течение 24 часов (суточное)
5 000,00
Проба Руфье
100
* Услуги предоставляются в пределах города Одесса
Электрокардиография (ЭКГ)
1 100
Холтеровский мониторинг ЭКГ
2 100
Проведение долгосрочного холтеровского ЭКГ - мониторирование в течение 2 недель (ситуационный Холтер)
3 100
Проведение долгосрочного холтеровского ЭКГ - мониторирование в течение 4 недель (ситуационный Холтер)
3 700
Электроэнцефалография с топографическим картированием биоэлектрических потенциалов мозга
1 500
Электроэнцефалографическое мониторирование с топографическим картированием биоэлектрических потенциалов мозга в течение 12 часов
4 000,00
Электроэнцефалографическое мониторирование с топографическим картированием биоэлектрических потенциалов мозга в течение 24 часов (суточное)
5 500,00
"Программа ""Привыкай быть здоровым!"""
"Пакет ""Молодежный"" для мужчин 18-29 лет"
3800
"Пакет ""Молодежный"" для женщин 18-29 лет"
4000
"Пакет ""Сознательный возраст"" для мужчин 30-35 лет"
4000
"Пакет ""Сознательный возраст"" для женщин 30-35 лет"
5000
"Пакет ""Творческий возраст"" для мужчин 36-40 лет"
3500
"Пакет ""Творческий возраст"" для женщин 36-40 лет"
5000
"Пакет ""Элегантный возраст» для мужчин 41-49 лет"
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"Пакет ""Элегантный возраст» для женщин 41-49 лет"
4500
"Пакет ""Философский век"" для мужчин 50 и более лет"
4800
"Пакет ""Философский век"" для женщин 50 и более лет"
5500
Детские пакеты
"Пакет ""Детский сад"""
2790
"Пакет ""Первоклассник"""
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"Пакет ""Школьник-1"" 7-14 лет"
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"Пакет ""Школьник-2"" 15-17 лет"
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"Пакет ""Выпускник"" (для девушек)"
4590
"Пакет ""Выпускник"" (для парней) абитуриент"
4090
Физио-фармакотерапевтические комплексы
Пакет «Нет острой боли»
1000
Гинеколог
Пакет «Диагностический»
1950
Уролог
Пакет «Джентльмен»
6200
Проведение инъекций возможно только при наличии рекомендаций врача
Забор мокроты для исследования
100
Забор материала для исследований гинекологической направленности / без стоимости исследования
100
Забор материала для исследований (кровь)
60
Забор материала для ПЦР-диагностики / без стоимости исследования
220
Забор материала для исследований:
- аспирационная биопсия с направлением на гистологическое исследование
670
- биопсия шейки матки (экто- и эндоцервикса, включая полипы) (без краев резекции)
610
- биопсия влагалища
610
- биопсия эндометрия и цервикального канала (аспирационной биопсии, выскабливания, полипэктомии)
420
- классический ПАП-тест (скрининговое исследование мазка шейки матки)
270
- классический ПАП-тест (скрининговое исследование мазка шейки матки) + микроскопический анализ выделений из мочеполовых органов (бактериоскопия)
365
- капсидный тест
630
- мазки на цитологическое исследование
200
- расширенное бактериологическое исследование с антибиотикограммой (кал, мокрота, выделения из половых путей и др.)
520
- прицельная биопсия с направлением на гистологическое исследование
610
- жидкостная цитология ПАП-тест Cell-Prep
600
- цитологическое исследование пунктатов кистозных образований
375
- цитологическое исследование выделений из соска грудных желез
375
- цитологическое исследование аспирата из полости матки
270
- эксцизии и конизации шейки матки (в том числе с соскобом цервикального канала)
600
Дерматоскопия
90
Забор материала для исследования на микозы
200
Анестезия в амбулаторных условиях с медикаментами
1000
Забор материала на исследование на микозы с помощью лампы Вуда
100
Инъекция лекарственных веществ внутримышечно, подкожная, внутрикожная (без стоимости лекарственных средств)
110
Инъекция лекарственных веществ внутривенная струйная (без стоимости лекарственных средств)
130
Внутривенное капельное введение лекарственных веществ (без стоимости лекарственных средств)
300
Инъекция лекарственных веществ внутримышечно, подкожная, внутрикожная (без стоимости лекарственных средств), курс до 5 процедур
400
Инъекция лекарственных веществ внутривенная струйная (без стоимости лекарственных средств), курс до 5 процедур
520
* Услуги предоставляются в пределах города Одесса
Проведение инъекций возможно только при наличии рекомендаций врача
Дерматоскопия
500
Инъекция лекарственных веществ внутримышечно, подкожная, внутрикожная (без стоимости лекарственных средств)
500
Инъекция лекарственных веществ внутривенная струйная (без стоимости лекарственных средств)
500
Внутривенное капельное введение лекарственных веществ (без стоимости лекарственных средств)
750
Забор материала для исследований (кровь) на выезде
200
Проведение инъекции на выезде каждый следующий час
200
Проведение инъекции на выезде каждый следующий человек в рамках одного выезда
200
Забор материала для исследований на выезде (Услуга предоставляется в пределах 60 минут, обслуживании не более 5 заборов)
500
*Обязательно общий анализ крови и консультация врача перед прививкой
** Обязательно консультация врача-травматолога перед прививкой
"Прививка от кори, эпидпаротита и краснухи вакциной ""Приорикс"" (производство ГлаксоСмитКляйн Биолоджикалз С.А., Бельгия, с 1 года) *"
850
"Прививка от коклюша (ацеллюлярная), дифтерии, столбняка вакциной ""Бустрикс"" (производство ГлаксоСмитКляйн Биолоджикалз С.А., Бельгия, с 4 лет) *"
800
"Прививка от коклюша (ацеллюлярная), дифтерии, столбняка и полиомиелита вакциной ""Бустрикс - полио"" (производство ГлаксоСмитКляйн Биолоджикалз С.А., Бельгия, с 4 лет) *"
950
"Прививка от бешенства вакциной ""Индираб"" (фирма-производитель Бхарат Биотек Интернешнл Лимитед, Индия) **"
950
"Прививка от коклюша (ацеллюлярная), дифтерии, столбняка, полиомиелита (инактивированная), гемофильной инфекции и вирусного гепатита В вакциной ""Гексаксим"" (производства Санофи Пастер С.А., Франция, для детей от 2 месяцев до 2 лет) *"
1400
"Прививка от коклюша (ацеллюлярная), дифтерии, столбняка вакциной ""Инфанрикс"" (производство ГлаксоСмитКляйн Биолоджикалз С.А., Бельгия, для детей от 2 месяцев) *"
1300
"Прививка от дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита вакциной ""Тетраксим"" (производство Санофи Пастер С.A., Франция, для детей от 2 месяцев) *"
1150
"Прививки от гриппа вакциной ""Джис Флю"", ""Ваксигрипп"""
600
Прививки против гепатита А (Хаврикс 1440) для взрослых с 19 лет
900
Прививки против пневмококковой инфекции (СИНФЛОРИКС) для детей с 6 недели до 5 лет
1500
Прививки против гепатита А (Хаврикс 720) для детей от 1 до 18 лет
650
Прививки против папилломавирусной инфекции (ЦЕРВАРИКС) для девушек с 9 лет
1200
Прививки против коклюша, дифтерии, столбняка, гемофильной инфекции, полиомиелита и вирусного гепатита В (Инфанрикс Гекса)
2080
Прививки против коклюша, дифтерии, столбняка и полиомиелита (Инфанрикс-ИПВ), Бельгия
1600
"Прививки против коклюша (ацеллюлярная), дифтерии, столбняка, полиомиелита и гемофильной инфекции типа B вакциной ""Пентаксим"" (производство Санофи Пастер С.А., Франция, для детей от 2 месяцев)"
1250
"Прививка от ротавирусной инфекции вакциной ""Ротарикс"" (производство ГлаксоСмитКляйн Биолоджикалз С.А., Бельгия, в возрасте от 6 недель до 24 недель)"
800
"Прививка от гемофильной инфекции вакциной ""Хиберикс"" (производство ГлаксоСмитКляйн Биолоджикалз С.А., Бельгия, в возрасте от 6 недель до 5 лет)"
650
"Прививка от пневмококка вакциной ""Превенар 13"" (производство Пфайзер Эйч. Си. Пи. Корпорейшн, Великобритания, для детей с 6 недель и взрослых)"
2750
"Прививки против ветряной оспы ""ВАРИЛРИКС"" (производство ГлаксоСмитКляйн Биолоджикалз С.А., Бельгия)"
1150
"Прививка от дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита вакциной ""Инфанрикс ИПВ ХИБ"" (производство ГлаксоСмитКляйн, Бельгия, для детей от 2 месяцев)"
1600
"Прививка от гепатита В вакциной ""Енджерикс В"" (производство ГлаксоСмитКляйн Биолоджикалз С.А., Бельгия) для детей"
300
"Прививка от гепатита В вакциной ""Енджерикс В"" (производство ГлаксоСмитКляйн Биолоджикалз С.А., Бельгия) для взрослых"
350
"Прививка от дифтерии и столбняка вакциной ""АДС-М Биолик"" (производство ОАО ""Фармстандарт-Биолик"", г. Харьков) с 7 лет"
72
"Прививка от менингококовой инфекции вакциной Менактра"" (производство Санофи Пастер Инк,США)"""
2100
Стоимость за 1/5 * / 10 ** процедур. * Стоимость указана с учетом скидки 10%. ** Стоимость указана с учетом скидки 15%. **** В стоимость включено проведение следующих манипуляций: Обеспечение кроватью в условиях дневного стационара, Осмотр и наблюдение врача, Определение плана диагностики и лечения при необходимости, Обеспечение изделиями медицинского назначения (резиновые перчатки, стерильные салфетки, антисептики, шприцы и приспособления для инфузий ).
Комплекс диагностических и лечебных мероприятий в условиях дневного стационара (до 1 часа) ****
450/2025/3825
Комплекс диагностических и лечебных мероприятий в условиях дневного стационара (до 2 часов) ****
530/2385/4505
Комплекс диагностических и лечебных мероприятий в условиях дневного стационара (до 4 часов) ****
700/3150/5950
Комплекс диагностических и лечебных мероприятий в условиях дневного стационара (от 4 часов) ****
850/3825/7225
Местная анестезия новокаином или лидокаином 1 категория
150
Хирургическое иссечение доброкачественных образований кожи и подкожной клетчатки
1 000,00
Хирургическое лечение инфицированных заболеваний кожи и подкожной клетчатки (раскрытия фурункула, вскрытие и дренирование абсцесса, карбункула, гидраденита, панариция, паронихии, бартолинита)
1 500,00
Хирургическое лечение трофических язв голени (частичная некрэктомия) (в учреждении)
1 000,00
Вскрытие / дренирование гематомы (в учреждении)
500
Удаление ногтевой пластины (в учреждении)
2 000,00
Вскрытие / дренирование бурсита
400
Санация раны (перевязка инфицированной раны) (в учреждении)
1 000,00
Перевязки чистой раны (в учреждении)
200
Удаление лигатур послеоперационных ран (в учреждении)
250
Параартикулярное введение лекарственных средств (лидокаина, дексаметазона) (в учреждении)
550
Хирургическое лечение кисты бартолиновой железы
1 200,00
Плевральная пункция при метастатическом плеврите, при сердечно-сосудистой недостаточности (в учреждении)
2 000,00
Повторная плевральная пункция при метастатических плевритах, при сердечно-сосудистой недостаточности (в учреждении)
1 000,00
Зондирование пупочной ямки
150
Рассечение короткой уздечки языка (дети до 1 года)
300
Ректальное пальцевое обследование с аноскопией (в учреждении)
550
Наложение швов на рану (в учреждении)
250
Наложение пластырной повязки Steri-Strip (бесшовное соединение краев раны) 1 категории
200
Наложение пластырной повязки Steri-Strip (бесшовное соединение краев раны) 2 категории
300
Наложение клеевого шва (Катсил) (в учреждении)
530
Наложение эластичного хирургического бандажа
500
Лечение фимоза (разъединение синехий крайней плоти)
2 000,00
Ампутация голени
20 000
Ампутация одного или нескольких пальцев (3)
8 000
Ампутация бедра
16 000
Операция на артериях конечности (одна конечность)
30 000
Операция на артериях конечностей (две конечности)
45 000
Первичная пластика сосудов, нервов и сухожилий конечностей
45 000
Минифлебэктомия 1 категория (удаление до 15 узлов)
8 000
Минифлебэктомия 1 категория (удаление более 15 узлов)
10 000
Бесконтактная (чрескожная) обработка и устранение венозной сетки на нижних конечностях (размер 10х10см)
15 000
Склерозирование сосудов 1 категория
2 500,00
Склерозирование сосудов 2 категория
2 800,00
Склерозирование сосудов 3 категория
3 200,00
Эндовазальных лазерная коагуляция варикозно расширенных вен нижних конечностей (одна конечность) без анестезии, категория А
16 000
Эндовазальных лазерная коагуляция варикозно расширенных вен нижних конечностей (одна конечность) без анестезии, категория В
20 000
Эндовазальных лазерная коагуляция варикозно расширенных вен нижних конечностей (две конечности) без анестезии, категория А
20 000
Эндовазальных лазерная коагуляция варикозно расширенных вен нижних конечностей (две конечности) без анестезии, категория В
25 000
Комбинированная флебэктомия (одна конечность) 1 категория (без анестезии)
26 000
Комбинированная флебэктомия (одна конечность) 2 категория (без анестезии)
31 000
Комбинированная флебэктомия (две конечности) 1 категория (без анестезии)
35 000
Комбинированная флебэктомия (две конечности) 2 категория (без анестезии)
41 000
Артериальная реконструкция-операция на одной конечности без стоимости имплантов
49 280
Операция на сонной артерии
49 640
Реконструкция на аорте без стоимости имплата
74 100
Операция при аневризме брюшного отдела аорты, при синдроме Лериша на подвздошных артериях
74 100
Ендовенозне введения полимерного продукта (vabi close)
31 000
Ларингоскопия
350
Отофиброскопия
350
Ринофиброскопия
350
Фарингофиброскопия
350
Перевязка послеоперационная (ЛОР)
250
Блокада внутриносовых
150
Заливка лекарственных средств в гортань
300
Замена трахеостомической трубки
1 500,00
Промывание лакун миндалин
250
Промывание послеоперационной гайморовой пазухи
300
Туалет наружного уха методом промывки
300
Промывание полости носа методом перемещения
350
Удаление инородного тела из полости носа, миндалин, глотки, уха
500
Тампонада носа передняя
360
Остановка носового кровотечения методом прижигания
320
Рассечение уздечки языка (губы)
860
Рассечение синехий полости носа
1 600,00
Катетеризация слуховых труб с введением лекарственных средств
300
Пневмомассаж и продувки по Политцера
150
Пункция гайморовой пазухи односторонняя
350
Пункция гайморовой пазухи двухсторонняя
630
Пункция гайморовой пазухи - повторная
490
Пункция отогематома
380
Вскрытие нагноившейся атеромы наружного уха
500
Вскрытие кисты небной миндалины
300
Парацентез барабанной перепонки
500
Послеоперационный туалет полости носа
350
Послеоперационный туалет полости носа (удаление тампонов)
500
Вскрытие фурункула наружного носа
630
Рунная редрессация костей носа
450
Инструментальная редрессация костей носа
630
Вскрытие паратонзиллярный абсцесс
450
Кольпоскопия расширенная с записью на цифровом носителе
400
Криодеструкция
1 100,00
Санация влагалища (ванночки, орошения, инстилляция)
250
Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали)
1 000,00
Удаление внутриматочных контрацептивов
950
Хирургическое лечение кисты бартолиновой железы
1 200,00
Разъединение синехий наружных половых органов у девочек
200
Биопсия радиоволновым методом с местной анестезией
800
Удаление кондилом радиоволновым методом с местной анестезией (1 шт.)
300
Удаление кондилом радиоволновым методом с местной анестезией (более 3 шт.)
600
Удаление кондилом лекарственным средством
250
Радиоволновое лечение патологии шейки матки
2 500,00
Радиоволновое лечение наботовых кист
1 200,00
PRP-лечение наружных половых органов
5 000,00
Консервативное лечение недержания мочи
4 500,00
Лазерное омоложение влагалища
4 000,00
Контурная пластика инъекционная со стоимостью препарата
8 500,00
Пайпель-биопсия эндометрия (без стоимости гистологии)
800
Влагалищные ванночки (курс до 10 процедур)
2 000,00
Замена дренажа (цистостомический, уретральный)
300
Бужирование уретры
500
Катетеризация мочевого пузыря
300
Инстилляция (введение) лекарственных препаратов в мочевой пузырь / уретру (без стоимости лекарственных препаратов)
600
Инстилляция (введение) лекарственных препаратов в мочевой пузырь / уретру:
противоопухолевых антибиотиков (Доксорубицин 50 mg 25 ml)
1 300,00
уроантисептиков
700
Парапростатическое введения лекарственных препаратов
300
пн-пт с 8:00 до 20:00, сб-вс с 9:00 до 16:00
Первичная хирургическая обработка поверхностных ран и ссадин
600
Первичная хирургическая обработка ран
1 050,00
Снятие швов с послеоперационной раны
390
Расширенная первичная хирургическая обработка ран (с повреждением мышц, сухожилий или переломом)
1 300,00
Удаление инородных тел мягких тканей
650
Закрытое вправление запястья с гипсовой иммобилизацией
1 300,00
Закрытая репозиция костных фрагментов конечностей с местной анестезией без иммобилизации
780
Закрытое вправление вывиха сустава (лучезапястного, суставов кисти, стоп, локтевого, голеностопного) с местной анестезией без иммобилизации
780
Пункция сустава (без учета лабораторных тестов)
600
Пункция сустава лечебная с введением медикаментозных противовоспалительных препаратов (кеналог, дипроспан)
900
Пункция сустава лечебная с введением гиалуроновой кислоты
1 950,00
Закрытое вправление вывиха плечевого сустава с иммобилизацией повязкой Дезо
1 700,00
Наложение гипсовой повязки 1 категории (малый объем гипсования) (кисть, стопа)
650
Наложение гипсовой повязки 2 категории (средний объем гипсования) (предплечье, голень)
900
Наложение гипсовой повязки 3 категории (большой объем гипсования) (плечо, бедро)
1 170,00
Наложение пластиковой повязки Скотчкаст (малый объем гипсования) (пальцы кисти, стопы)
600
Наложение пластиковой повязки Скотчкаст 1 категории (малый объем гипсования) (кисть, стопа)
1 170,00
Наложение пластиковой повязки Скотчкаст 2 категории (средний объем гипсования) (предплечье, голень)
2 080,00
Наложение пластиковой повязки Скотчкаст 3 категории (большой объем гипсования) (плечо, бедро)
3 000,00
Иммобилизация аутоадгезийним бинтом Кобан 1 категории
600
Иммобилизация аутоадгезийним бинтом Кобан 2 категории
1 100,00
Иммобилизация аутоадгезийним бинтом Кобан 3 категории
1 450,00
Частичная иммобилизация эластичным бинтом 1 категории
580
Частичная иммобилизация эластичным бинтом 2 категории
720
Иммобилизация голеностопного сустава мягким ортезом
780
Иммобилизация лучезапястного сустава жестким ортезом
1 050,00
Иммобилизация лучезапястного сустава мягким ортезом
780
Иммобилизация лучезапястного сустава бандажом Orliman
1 540,00
Иммобилизация трубчатой ??шиной Orliman
780
Иммобилизация пальцев кисти шиной Orliman
780
Транспортная иммобилизация
400
Снятие гипсовой лонгеты
400
Снятие пластиковой повязки Скотчкаст
500
Параартикулярное введении лекарственных средств (без стоимости препарата)
250
Параартикулярное введение лекарственных средств Дипроспаном
500
Наложение бандажа голеностопного сустава дневная
450
Наложение ортеза на палец верхней конечности
250
Наложение бандажа лучезапястного сустава
350
Наложение бандажа(Дезо) или ортопедической повязки на верхнюю конечность
800
Параартикулярное введение лекарственных средств Депосом, Кеналогом
350
Внутримышечная инъекция Депосом
400
Внутримышечная инъекция Дипроспаном
600
Стоимость за 1/5 * / 10 ** процедур. * Стоимость указана с учетом скидки 10%. ** Стоимость указана с учетом скидки 15%. Курс действителен в течение 6 месяцев с даты приобретения.
Электрофорез лекарственный
200/900/1600
Электрофорез карипаина
350/1575/2800
Диадинамотерапия и диадинамофорез
150/675/1200
Интерференц-терапия
150/675/1200
ЧЭНС-терапия
150/675/1200
Дарсонвализация местная
150/675/1200
Вакуум-терапия
150/675/1200
Электротерапия с вакуум-терапией (комбинированная терапия)
250/1125/2000
Ультрафонофорез
220/990/1760
Ультразвуковая терапия
170/765/1360
Магнитофорез
170/765/1360
Магнитотерапия с применением индуктора-диска
170/765/1360
Магнитотерапия с применением магнитотерапевтической кушетки с соленоидом
170/765/1360
Лазеротерапия с применением красного зонда
150/675/1200
Лазеротерапия с применением инфракрасного зонда
150/675/1200
Лазеротерапия с применением внутривлагалищных насадок в гинекологии
150/675/1200
Лазеротерапия с применением ЛОР-насадок
150/675/1200
Лазеротерапия и инфракрасное облучение ЛОР-органов
150/675/1200
Ингаляционная терапия с лекарственными средствами (небулайзерная терапия)
170/765/1360
Электротерапия высокотоновая HiToP (продолжительность процедуры 30 мин.)
250/1125/2000
Электротерапия высокотоновая HiToP (продолжительность процедуры 60 мин.)
300/1350/2400
Ультрафиолетовое местное облучение
150/675/-
Ультрафиолетовое облучение миндалин и задней стенки глотки (продолжительность 1 мин.)
50/225/400
Ультрафиолетовое облучение носа (продолжительность 1 мин.)
30/135/240
Занятия с инструктором по лечебной физкультуре
300
Занятия с инструктором по лечебной физкультуре с элементами массажа
390
Стоимость за 1/5 * / 10 ** / 20 *** процедур. * Стоимость указана с учетом скидки 10%. ** Стоимость указана с учетом скидки 15%. *** Стоимость указана с учетом скидки 20%. Курс действителен в течение 6 месяцев с даты приобретения.
Занятия на аппарате биоуправляемой механокинезитерапии легкой интенсивности (до 40 минут) (на аппарате HUBER)
150/700/1350/1900/2400
Занятия на аппарате биоуправляемой механокинезитерапии средней интенсивности (до 60 минут) (на аппарате HUBER)
170/800/1530/2150/2720
Занятия на аппарате биоуправляемой механокинезитерапии высокой интенсивности (до 90 минут) (на аппарате HUBER)
200/950/1800/2550/3200
Забор материала для микроскопического исследования отделяемого конъюнктивы
200
Удаление инородного тела конъюнктивы
500
Инъекция лекарственного средства в халязион
150
Определение рефракции на фоне циклоплегии (с широким зрачком)
100
Авторефрактометрия
80
Скиаскопия
50
Биомикроскопия на щелевой лампе
30
Подбор очков
100
Тест Ширмера (диагностика синдрома сухого глаза)
80
Тест Норна (диагностика повреждений эпителия конъюнктивы и роговицы глаза)
80
Масаж слезного мешка при непроходимости слезно-носового канала
50
Исследование для чувствительности цвета
70
Стоимость за 1/10 * процедур. * Стоимость указана с учетом скидки 10%. * Курс действителен в течение 6 месяцев с даты приобретения.
Массаж головы лечебный
250/2250
Массаж лица лечебный
200/1800
Массаж шейно-воротниковой зоны лечебный
300/2700
Массаж верхних конечностей лечебный
350/3150
Массаж одной верхней конечности
200/1800
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки лечебный
220/1980
Массаж области плечевого сустава лечебный
200/1800
Массаж локтевого сустава лечебный
200/1800
Массаж кисти, лучезапястного сустава и предплечья лечебный
200/1800
Массаж области грудной клетки лечебный
350/3150
Массаж спины лечебный
350/3150
Массаж грудного отдела позвночника
250/2250
Массаж пояснично-крестцовой области лечебный
350/3150
Массаж вдоль позвоночника лечебный
350/3150
Массаж живота лечебный
200/1800
Массаж нижних конечностей лечебный
370/3330
Массаж одной нижней конечности
250/2250
Массаж области тазобедренного сустава лечебный
220/1980
Массаж области коленного сустава лечебный
220/1980
Массаж области голеностопного сустава лечебный
220/1980
Массаж стопы лечебный
220/1980
Массаж лечебный общий (релаксационный)
550/4950
Массаж лечебный общий (лимфодренажный)
600/5400
Массаж лечебный общий (полный)
660/5940
Массаж грудной клетки лечебный (перкуссионный, дренажный)
400/3600
Массаж области талии и живота лечебный (перкуссионный, дренажный)
330/2970
Массаж ног лечебный (бедра, ягодицы) (перкуссионный, дренажный)
440/3960
Массаж ног, области талии и живота профилактический (перкуссионный, дренажный)
550/4950
Массаж ног, области талии и живота лечебный (перкуссионный, дренажный)
720/6480
Массаж лечебный общий (детский от 2 до 10 лет)
400/3600
Общий массаж у детей грудного возраста
400/3600
Общий массаж у детей ясельного возраста
400/3600
Местная анастезия новокаином или лидокаином (на выезде)
200
Хирургическое лечение трофических язв бедра (частичная некректомия) (на выезде)
2 500,00
Вскрытие/дреннааж гематомы (на выезде)
1 000,00
Удаление ногтевой пластины (на выезде)
2 500,00
Вскрытие/дреннаж бурсита
800
Санация раны (перевязывание инфицированной раны) (на выезде)
1 500,00
Хирургическая обработка пролежней с частичной некроктомией на дому
2 000,00
Консультация хирурга и хирургическая обработка пролежней, влажной гангрены на дому с обучением родственника (до 2х часов)
2 500,00
Перевязка чистой раны (на выезде)
400
Удаление лигатур послеоперационных ран (на выезде)
850
Плевральная пункция при метастатических плевритах, при сердечно-сосудистой недостаточности
1 500,00
Повторная плевральная пункция при метастатичных плевритах, при сердечно-сосудистой недостаточности
1 300,00
Зондирование пупочной ямки
350
Наложение швов на рану
200
Наложение пластырной повязки Steri-Strip (бесшовное соединение краев раны) 1 категории
300
Наложение пластырной повязки Steri-Strip (бесшовное соединение краев раны) 2 категории
400
Наложение клеевого шва (Катсил) (на выезде)
850
Первичная хирургическая обработка поверхностных ран и ссадин (на выезде: дневное время)
1 300,00
Снятие швов с послеоперационной раны (на выезде: дневное время)
700
Удаление чужеродных тел мягких тканей
1 100,00
Закрытое вправление запястья с гипсовой иммобилизацией
2 200,00
Закрытая репозиция костных фрагментов конечностей с местной анестезией без иммобилизации
1 100,00
Закрытое вправление вывиха сустава (лучезапястного, суставной кости, стоп, локтевого, голеностопного) с местной анестезией без иммобилизации
1 300,00
Наложение гипсовой повязки 1 категории (малый объем гипсования) (кисть, стопа)
1 170,00
Наложение гипсовой повязки 2 категории (средний объем гипсования) (предплечье, голень)
1 500,00
Наложение гипсовой повязки 3 категории (большой объем гипсования) (плечо, бедро)
2 000,00
Наложение пластикивой повязки Скотчкаст 1 категории (малый объем гипсования) (кисть, стопа)
1 950,00
Наложение пластикивой повязки Скотчкаст 2 категории (средний объем гипсования) (предплечье, голень)
3 600,00
Наложение пластиковой повязки Скотчкаст 3 категории (большой объем гипсования) (плечо, бедро)
5 200,00
Иммобилизация аутоадгезийным бинтом Кобан 1 категории
1 500,00
Иммобилизация аутоадгезийным бинтом Кобан 2 категории
2 000,00
Иммобилизация аутоадгезийным бинтом Кобан 3 категории
2 600,00
Частичная иммобилизация эластичным бинтом 1 категории
970
Частичная иммобилизация эластичным бинтом 2 категории
1 100,00
Снятие гипсовой лангеты
700
Снятие пластиковой повязки Скотчкаст
1 200,00